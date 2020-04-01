AK Parti Sözcüsü Çelik: Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır.

Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir.

Dünya çapında tehdit oluşturan #coronavirüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevaplar tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verilir. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışma da çok önemlidir.

Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız...

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız.

Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir.

Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir.

İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi.