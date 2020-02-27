AK Parti'den önemli İdlib mesajı: Süre dolduğunda, TSK üzerine düşeni yapacaktır
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Partili vekillerle Ankara'da gerçekleşecek olan buluşmaya ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Gelişmeler milli güvenliğin önemini ortaya koyuyor. Gözlem noktalarının kuşatılmasını ve saldırıları kabul edemeyiz. Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek.' dedi
AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:
* İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor."
* İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.
* Gözlem noktalarının kuşatılmasını ve saldırıları kabul edemeyiz.
* Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek.
* 30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir.
* (FETÖ'nün sivil ayağı tartışması) HTS kayıtları açıklandığında çok mahcup olacaklardır.
* (Başkan Erdoğan Putin görüşmesi) Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tezlerini net bir şekilde ortaya koyacak. Putin'le görüşme harekatla ilgili dönüm noktası olacaktır.