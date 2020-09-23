  • $7,682
  • 9,0025
  • 466.666
  • 1104.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddet bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:39 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddet bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddet bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti Sözcüsü Çelik Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yapılan alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Sağlık çalışanlarına kötü muamele bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir " dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."
<p>Editör: Eda Cabul</p>

Türk Tabipleri Birliği neden siyaset gündeminde?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Siyah incirin faydaları saymakla bitmiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.