23 Eylül 2020 Çarşamba 12:39 | Son Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddet bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
AK Parti Sözcüsü Çelik Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yapılan alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Sağlık çalışanlarına kötü muamele bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir " dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."