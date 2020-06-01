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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:56 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum yönetimine tepki: Failleri bir an evvel bulun
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