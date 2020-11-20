AK Parti Sözcüsü Çelik: "Pompeo'nun Filistin'de gayrı meşru yerleşimleri ziyaret etmesi hukuksuzluktur"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert bir çıkış yaptı. Çelik, "Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız." sözleriyle de Türkiye'nin duruşunu ifade etmiş oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesini eleştirdi. Ortadoğu'da barış ve istikrarın tehlikeye atıldığını öne süren Çelik, "Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor." ifadelerini kaydetti.

"FİLİSTİN KARARLARININ ARKASINDAYIZ"

Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak bir duruş mesajı veren Çelik, Filistin'e karşı Türkiye'nin sergilediği duruşu su sözlerle belirtti:

"BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasındayız ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor."

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ömer Çelik'in, Filistin'e destek mesajının yer aldığı paylaşımı ise şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."