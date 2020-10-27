AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron kafasında senaryo yazıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarında satırbaşları:

"Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."

"Ermenistan’ın aslında burada diplomasi istemeyen, saldırganlıkla işi bitirmek isteyen taraf olduğu görüldü."



"Karabağ’daki soruna çözüm bulmak isteyenlerin ilk olarak Ermenistan’ın işgalini masaya yatırmaları gerekiyor."



"Yunanistan eğer sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse, müzakere kapısı her zaman açıktır. Türkiye Cumhuriyeti bir müzakere devletidir."

"Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır."



"KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu."



"Macron’un Cumhurbaşkanımızı kapalı ya da açık ortamda uyarması söz konusu değildir. Macron kafasında senaryo yazıyor."



"Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir"

"Avrupa’daki Müslümanları taciz etmek ve hayat tarzlarını kısıtlamaya çalışmak sadece oradaki ırkçıların ve faşistlerin işine yarar."

