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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz
02 Haziran 2020 Salı 15:00 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur. İnsanın benliği ile 'nefes alması' fiziksel olarak nefes almasından öte bir şeydir. 'Nefes alamıyorum' demek, ırkçılığın 'insan olmayı' nefessiz bırakması demek."

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