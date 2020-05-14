AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’nu taşıyan araca yönelik hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van’da PKK’lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi.

