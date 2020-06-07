07 Haziran 2020 Pazar 15:23 | Son Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "GKRY'deki camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." ifadelerini kullandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız