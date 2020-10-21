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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır
21 Ekim 2020 Çarşamba 14:08 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere yönelik hakaret eden HDP milletvekilini kınadıklarını açıklayarak, "Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir." ifadesine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere yönelik hakaret eden HDP milletvekilini kınadıklarını açıklayarak, "Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir." ifadesine yer verdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIKTIR"

Çelik'in paylaşımları şöyle:

HDP'li bir kadın milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesi utanç verici bir tutumdur. Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.

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