AK Parti Sözcüsü Çelik: Asıl o askerin Sevgililer Günü kutlu olsun

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen temel atma ve toplu açılış törenine katılan AK Parti Sözcüsü Çelik, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Dünyada en çok sevgiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Çelik, dünyayı bu kadar kötü hale getirenlerin de sevginin kıymetini bilmeyen ve bundan nasibini almayanlar olduğunu söyledi.

'Hayatınızdan sevgi eksik olmasın'

Sevginin önemine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"İdlib'de askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçiğin görüntüsünü gördünüz. O karın, kışın içerisinde bir taraftan silahını taşırken bir yandan askeri operasyonun içinde bir yandan da küçük bir köpek yavrusu soğukta donmasın diye sırt çantasına almış. Asıl o askerin Sevgililer Günü kutlu olsun. Geçenlerde bir öğretmen kardeşimizi gördünüz, yatalak bir öğrencisinin her gün evine giderek o günkü dersi anlatıyor. O hocamızın Sevgililer Günü kutlu olsun. Geçenlerde polis arkadaşlarımız, çocuklar kartopu oynuyor onlar da inmişler araçlarından kartopu oynamışlar, onların da Sevgililer Günü kutlu olsun. Hayatınızdan sevgi eksik olmasın."

Bugün açılışı yapılan ve temeli atılan alanlarla öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını aktaran Çelik, şunları söyledi:

'Yurt meselesi sadece bir barınma ihtiyacının karşılanması değil'

"Yurt meselesi sadece bir barınma ihtiyacının karşılanması değil. Tabii öğrenci kardeşlerimiz en iyi ortamlarda bulunsunlar, yaşasınlar istiyoruz ama son zamanlarda gördük ki ülkemizin geleceğiyle ilgili bir mesele. Yurtlar üzerinden birtakım terör örgütlerinin devletimize nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını, öğrenci kardeşlerimizin hayatına nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını gördük. O nedenle yurtların tamamlanmasıyla ilgili meseleye hepimizin dört elle sarılması gereken bir mesele olarak bakmalıyız."