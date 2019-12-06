MKYK Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

İşte Ömer Çelik’in sözlerinden satır başları:

Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.

Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.

Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.

GÜNGÖREN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enese sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Ceren’i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik.

Hepimizi kahreden bir kayıp bu.

Bundan sonraki, süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya müdahil olmuştur. En ağır cezanın verilmesi içini bakanlığımız takiptedir.

En önemlisi kültürel ahlaki hassasiyetlerin daha güçlendirilmesi için şiddetin toplumun her alanında uzaklaştırılması özellikle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor.

Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününe kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.

LONDRA ZİRVESİ

Çok önemli bir konu bu dörtlü zirveydi. NATO toplantısı ayrı bir başlık teşkil ediyor. Çok geniş bir vatandaş buluşması gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımız.

Cambridge’deki cami çok özel bir cami. Son derece önemli bir şaheser.

Önemli bir karar dörtlü zirvenin devamlı olarak yapılmasıdır.

NATO’NUN 70. YILI

NATO’nun geçmişinde parlak bir sicile sahibiz Türkiye olarak. NATO’nun geleceğinde de aynı iddialara sahip olduğumuz bu zirvede de teyit edilmiştir.

Türkiye öteden beri doğu kanadı güney kanadı gibi bir ayrım olmaması gerektiğini söylüyor. Bu ayrımlara karşı çıktığımızı güvenliğin 360 derece temelinde ele alınması gerektiği bir kez daha dillendirilmiş oldu.

Bir sürü eleştiri getirenler bile Türkiye’nin kendisi için aldığı tedbirlerin aslında NATO için alınan tedbirler olduğunun farkında. Macron’da Türkiye’nin gücünün ve öneminin farkındadır.

Mali katkılarını yerine getirme konusunda asıl sorgulanması gerekenin Fransa olduğunun herkes farkındadır.

Burada ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin NATO için kritik bir ülke olduğu bir defa daha ortaya konmuştur.