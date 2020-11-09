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09 Kasım 2020 Pazartesi 09:53 | Son Güncelleme:

MYK toplantısı ne zaman, bugün mü? AK Parti MYK toplantısı saat kaçta?

MYK toplantısı ne zaman, bugün mü" AK Parti MYK toplantısı saat kaçta"

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinden düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı gerçekleşecek. MYK toplantısının yakından takip eden vatandaşlar, AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından gerçekleşecek. MYK toplantısı, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. AK Parti MYK toplantısı ne zaman? MYK toplantısı saat kaçta?

AK PARTİ MYK TOPLANTISI NE ZAMAN?

AK Parti MYK toplantısı bugün 14:00'da başlayacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderilik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

MYK NEDİR?

AK Parti'nin 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu içinden Genel Başkan yakın çalışma arkadaşlarını belirliyor ve parti yönetimi bu isimlerden oluşuyor. Grup Başkanvekillieri ile kadın, gençlik kolları başkanları da MYK'nın doğal üyeleri arasında yer alıyor.

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