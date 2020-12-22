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AK Parti MYK toplantısı başladı
22 Aralık 2020 Salı 16:15 | Son Güncelleme:
22 Aralık 2020 Salı 16:15
AK Parti MYK toplantısı başladı
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Son Dakika Haberleri.. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.
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