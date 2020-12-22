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22 Aralık 2020 Salı 16:15 | Son Güncelleme:

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı başladı

Son Dakika Haberleri.. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı.

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