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  3. AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Salı günü Meclis'in kapalı oturumda İdlib konusunu ele almasını istiyoruz. Bugün Meclis Başkanlığına başvurumuzu yapacağız” dedi.

İdlib'deki saldırının ardından AK Parti'den Meclis'te kapalı oturum için talep geldi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Salı günü Meclis'in kapalı oturumda İdlib konusunu ele almasını istiyoruz. Bugün Meclis Başkanlığına başvurumuzu yapacağız. Salı günü kapalı oturumda Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclisi bilgilendirme yapacak” dedi.

Bostancı, yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını, toplantının bilgilendirme toplantısı olacağını belirtti.


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