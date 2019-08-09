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  3. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den ABD'ye ortak çağrı

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den ABD'ye ortak çağrı

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den ABD'ye ortak çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasında "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız" denildi.

AA

 

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