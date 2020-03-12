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AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle ertelendi

AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle ertelendi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi. Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini kaydetti.

AA


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