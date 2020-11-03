AK Parti iktidarının yıldönümü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan “#3Kasım2002; karamsarlığın yerini umudun aldığı, tarihi yolculuğun başladığı bir milattır. Millete hizmette 18. yılımızda bizlere daima sahip çıkan aziz milletimize teşekkür borçluyuz... Liderimizle, ilk günkü aşkla ve heyecanla nice yıllara...” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise “Bir vatanperverin şiirini okudu diye hapse girdi. En ağır #28Şubat bedellerini ödedi. Bir zamanların o meşhur “Sabih Kanadoğlu”sunun müdahalesiyle milletvekili olamadı. Yılmadı, çalıştı; #3Kasım2002 ’de Anadolu’nun gür sesiyle #AKPARTİ ‘yi iktidar yaptı.Tüm #AKKADINLAR minnettar” açıklamasını yaptı.