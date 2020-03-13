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  3. AK Parti Grup Toplantısı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

AK Parti Grup Toplantısı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

AK Parti Grup Toplantısı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

AK Parti Grup Başkanlığı: Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bu hafta grup toplantısının yapılmayacağı açıklandı. AK Parti'de koronavirüs önlemleri devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekilleri ile paylaştığı notta şöyle denildi:

"BU HAFTA GRUP TOPLANTIMIZ YAPILMAYACAK"

"Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacaktır. Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır." denildi.

KIZILCAHAMAM KAMPI ERTELENDİ

AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında dün ileri bir tarihe ertelendi.


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