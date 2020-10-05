05 Ekim 2020 Pazartesi 15:11 | Son Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk"
Son Dakika Haberleri.. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.