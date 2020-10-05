  • $7,7865
  • 9,1589
  • 477.326
  • 1155.87
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk"
05 Ekim 2020 Pazartesi 15:11 | Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk"

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. 

<p>'Hiç öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol edebilmek önemlidir'</p><p>Peki öfke nedir? Kadınlarda v

Öfke nedir? Öfke kontrolü nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

MasterChef'ten elenen Duygu itiraf etti: Yemeğimi bilerek kötü yaptım!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.