20 Ekim 2020 Salı 18:27 | Son Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele ile ilgili açık cezaevleri hakkında açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." açıklamalarında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...