  • $7,8782
  • 9,3213
  • 484.054
  • 1210.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor
20 Ekim 2020 Salı 18:27 | Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele ile ilgili açık cezaevleri hakkında açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." açıklamalarında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü. Özel halk otobüsünden durak dışında inmek isteyen bir yolc

Facianın eşiğinden dönüldü: İstediği yerde inemeyen sürücü seyir halindeki otobüsün frenine bastı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Geleneksel okçuluğa katkı için üniversitedeki atölyesinde eski usulle yay üretiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.