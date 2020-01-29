AK Parti Grubu'ndan yardım kampanyası
Depremzedeler için yapılan yardımların sayısı ve miktarı artarken, AK Parti TBMM Grubu’ndan da kampanya açıklaması geldi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ile Bülent Turan TBMM’de, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Milletvekilleri arasında Elazığ ve Malatya için yardım toplanması kararı alındığını açıkladı. Bostancı şu açıklamalarda bulundu: “Kızılay Ziraat Bankası üzerinden, milletvekillerinin bu paylaşımı yüksek düzeyden gercekleştireceğine inancımız tamdır.”