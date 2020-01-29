AK Parti Grubu'ndan yardım kampanyası

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ile Bülent Turan TBMM’de, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Milletvekilleri arasında Elazığ ve Malatya için yardım toplanması kararı alındığını açıkladı. Bostancı şu açıklamalarda bulundu: “Kızılay Ziraat Bankası üzerinden, milletvekillerinin bu paylaşımı yüksek düzeyden gercekleştireceğine inancımız tamdır.”