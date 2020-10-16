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16 Ekim 2020 Cuma 10:18 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş hayatını kaybetti. AK Partili Kurtulmuş sosyal medya hesabından, "Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin."
<p>Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.</

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