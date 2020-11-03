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  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı
03 Kasım 2020 Salı 21:47 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Viyana'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kurtulmuş paylaşımında, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörün kanlı yüzünü Avusturya'da gösterdiğini bildirdi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Dünyayı teröristlerin arkasındaki karanlık odaklara karşı birlik olmaya davet eden Kurtulmuş, "Tüm dünyayı, insanlığı hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında 'ama', 'fakat' demeden sadece teröristlere değil onların arkasındaki karanlık odaklara karşı da birlik olmaya davet ediyoruz." mesajını paylaştı.

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