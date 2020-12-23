23 Aralık 2020 Çarşamba 19:57 | Son Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.