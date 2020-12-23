  • $7,6388
  • 9,3189
  • 460.138
  • 1417.66
  • Haberler
  • Güncel
  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
23 Aralık 2020 Çarşamba 19:57 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

<p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çeşitli meslek gruplarına y

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Faşist kime denir diye sorana bu videoyu izletin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nda son 13 metre

'Galatasaray müthişti! Futbol resitali...'

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.