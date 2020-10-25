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25 Ekim 2020 Pazar 14:17 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Wilders'a tepki: Avrupa siyasetinin yüzkarası

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Wilders'a tepki: Avrupa siyasetinin yüzkarası

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geert Wilders'a tepki göstererek, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Geert Wilders'a tepki göstererek, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Kurtulmuş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a sert tepki gösterdi.

Bakan Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi:

 "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak."
<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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