AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.
AA'nın aktardığı habere göre, Kurtulmuş, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür."