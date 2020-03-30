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  3. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Kurtulmuş, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür."

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