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  3. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'daki ateşkes'e ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'daki ateşkes'e ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'daki ateşkes'e ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye'nin, tüm bölgesinde barış ve huzurun sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Libya halkının geleceğini korumak amacıyla Libya'da taraflar arasında sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA


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