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  3. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin silah ambargosu kararına sert eleştiri: Siyaset dışı ve basiretsiz
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:53 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin silah ambargosu kararına sert eleştiri: Siyaset dışı ve basiretsiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin silah ambargosu kararına sert eleştiri: Siyaset dışı ve basiretsiz
AA

ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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