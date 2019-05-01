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  3. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter üzerinden Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Venezuela'yı bir iç savaşa sürüklemek isteyenlerin halkın demokratik tercihlerine saygı duymasını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve uluslararası hukuk vurgusu yapanların, bu darbe girişimi karşısındaki tutumları düşündürücüdür. Darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye demokrasinin, halkın iradesiyle seçilmiş yöneticilerin ve Venezuela halkının yanındadır. Tüm dünya ülkelerini Venezuela halkının demokratik iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz."

(AA)

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