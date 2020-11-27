AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bunun altında kalmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

Avrupa aslında kendi içinde Türkiye ilişkilerinden ziyade, iç işlerinde çözüme, ortak bir noktaya gitmek zorunda.

Tüm muhataplarımızın artık şunu görmesi lazım, Türkiye kendisine çizilen rolü oynayacak bir ülke değildir.

Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi eşitlik temelinde sürdürmek noktasındayız.

(İrini Operasyonu) Bu her şeyden önce bir korsanlık. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye bunun altında kalmayacak.

Türkiye uluslararası sularda yasa dışı işler yapıyor imajını vermek istediler. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Böylece bu yapmış oldukları korsanlık ellerinde patlamış oldu.

(ABD'de Biden dönemi) ABD'nin aramızdaki görüş ayrılıklarına rağmen yeni dönemde de Türkiye ile ilişkilerini daha iyi bir seyre götürmek için çaba sarf edeceğini düşünüyorum.

S-400'lerin Türkiye Amerika ilişkileri bakımından bir mazeret olarak kullanılmasının da hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim

(Muhalefetin erken seçim talebi) Siyasi şartların erken seçime hiçbir şekilde müsaade etmediği bu şartlar içinde erken seçimi gündeme taşımak Türkiye için aynı zamanda bir zaman kaybıdır. Burada konuşmamız bile israftır.

(Ekonomi ve hukukta reform dönemi) Siyasi hukuki ve ekonomik reformlar at başı gidiyorlar ve ikisi bir arada yapıldığında başarılı oluyorlar. Türkiye'nin ihtiyacı olan adımlar atılacaktır.