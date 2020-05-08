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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz milletimize güveniyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz milletimize güveniyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, umut ve güvenle bu süreci aşacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Twitter'dan videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Umutla, güvenle bu süreci aşacağız." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz milletimize güveniyoruz, biz Türkiye'ye güveniyoruz. Biz bu ülkenin imkanlarına güveniyoruz, biz bu ülkenin insanlarına güveniyoruz. Hastalarının başında büyük bir fedakarlıkla çırpınan hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık personelimize güveniyoruz. En zor şartlarda helal rızkının peşinde olan emekçi kardeşlerimize güveniyoruz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yarınlarımızı aydınlatacak çalışkanlığına güveniyoruz.

Çelikten elleriyle, kartal bakışlarıyla hudutlarımızı koruyan Mehmetçiğimize güveniyoruz. Seccadelerinin üzerinde sabahlara kadar dua eden annelerimizin, ninelerimizin, büyüklerimizin dualarına güveniyoruz. Bu memleketin bağrında sıradağlar gibi yatan şehitlerimizin maneviyatına güveniyoruz. Bu ülkenin birikimine güveniyoruz, bu ülkenin medeniyetine güveniyoruz, bu ülkenin insanlarına güveniyoruz. Kısacası en zor şartlar altında diyoruz ki; güven Türkiye, umutla yarınlara taşıyacak olan senin güvenindir."


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