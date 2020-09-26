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26 Eylül 2020 Cumartesi 07:42 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz koronavirüse yakalandı
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kovid-19 tanısı konuldu. Yılmaz, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."
<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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