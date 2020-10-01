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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "sosyal medya yasası" açıklaması
01 Ekim 2020 Perşembe 18:28 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "sosyal medya yasası" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan "sosyal medya yasası" açıklaması
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanıcısı vatandaşımızın sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen 'sosyal medya yasası' bugün yürürlüğe girdi. Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplık oluşacak."

Düzenlemeyle sosyal medyada oluşan dezenformasyonun engelleneceğini, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin güvence altına alınacağını belirten Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mesele siyasi değil tamamen milli güvenlik ve milli egemenlik meselesidir. Unutmayalım, koruduğumuz haklar hepimizin hakları."
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