AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fransa ile yaşanan gerilime ilişkin, "Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Ünal gündeme ilişkin öneli açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

"İSLAM KARŞITLIĞI ERDOĞANOFOBİ'YE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda

Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon çok çirkin. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var.