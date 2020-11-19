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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
19 Kasım 2020 Perşembe 19:14 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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