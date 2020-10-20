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20 Ekim 2020 Salı 09:34 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Kovid-19'a yakalandı
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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