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  • AK Parti Gençlik Kolları'ndan "2021 Bütçe Hatırası"
14 Aralık 2020 Pazartesi 07:28 | Son Güncelleme:

AK Parti Gençlik Kolları'ndan "2021 Bütçe Hatırası"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Genlik Kolları, sosyal medya hesabından "2021 Bütçe Hatırası" adlı bir video yayımladı.

2021 bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Genlik Kolları, sosyal medya hesabından "2021 Bütçe Hatırası" adlı bir video yayımladı. 

Video kısa sürede Twitter'da büyük beğeni topladı.

Yayımlanan videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın Meclis'te yaptığı konuşmalardan kesitlere yer verildi.

Özellikler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakan Soylu'nun, HDP'lilere sert eleştiriler yönelttiği Meclis'te bütçe konuşması Twitter'da #OOOOH etiketi TT listesinde yer aldı.

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