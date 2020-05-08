AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'a yeni görev! Başkan Erdoğan onayladı

Edinilen bilgiye göre, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, Şamil Tayyar'ın başkan yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Gazeteci kökenli Şamil Tayyar, AK Parti'den 24, 25, ve 26'ncı dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Orhan Miroğlu, Hüseyin Yayman, Markar Eseyan, Mustafa Canbey, Hatice Kübra Öztürk, Emre Cemil Ayvalı, Büşra Paker'den oluşan Tanıtım Ve Medya ekibimize Şamil Tayyar da katıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

