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20 Kasım 2020 Cuma 17:12 | Son Güncelleme:

AK Parti Erzurum İl Kongresi başka bir tarihe ertelendi

AK Parti Erzurum İl Kongresi başka bir tarihe ertelendi

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pandemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak için tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kongrelerin hangi tarihlerde yapılacağı daha sonra bildirileceği açıklandı.

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