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  3. AK Parti adına görev yapacak 300 hukukçuya hafta sonu sandık eğitimi verildi

AK Parti adına görev yapacak 300 hukukçuya hafta sonu sandık eğitimi verildi

AK Parti adına görev yapacak 300 hukukçuya hafta sonu sandık eğitimi verildi

AK Parti, İstanbul’da 31 Mart mahallî seçimlerinde yaşanan sandık usulsüzlüklerinin 23 Haziran’da tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.

 Bu kapsamda ilk olarak AK Parti adına görev yapacak 300 hukukçuya hafta sonu sandık eğitimi verildi. Eğitimden geçirilen 300 hukukçu da bu hafta İstanbul'un ilçelerinde görev alan AK Partili sandık müşahitlerini eğitime tabi tutacak.

Eğitimlerde 31 Mart'ta sandıkta yaşanan olumsuzluklar sunumlar, filmler ve örneklerle anlatılacak. Sayım döküm cetvelleri ve sandık tutanaklarının doğru hazırlanması eğitimin önemli başlıklarından biri olacak. Bu şekilde 23 Haziran'da sayım sırasında en az hatanın yapılması sağlanacak.

Özellikle geçersiz sayılan oylarla ilgili hem hukukçular hem de sandık görevlileri uyarılacak. AK Parti kurmayları, geçersiz oylarla ilgili “Oy sayımlarında en çok karşılaştığımız şeylerden biri vatandaşlarımızın mührünü, tercih için ayrılan yuvarlak bölüm yerine, parti amblemi olan ampule bastıklarını gördük. Hatta bu şekilde 6 bin 189 geçersiz oy var” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Eğitimlerde özellikle bu konuya dikkat edilmesi istenecek.

Öte yandan sandık görevlileri belirlenirken son derece özenli davranılıyor. AK Parti sandık kurullarında görev yapacak ve sandıklara müşahit olarak görev alacak üyelerde tecrübe arıyor. Daha önceki seçimlerde görev yapmış ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamış isimlere tekrar görev verilmesi hedefleniyor.

İHA

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