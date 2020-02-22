Ajan avukat, eski eşleri bile takip etmiş

Osman Nuri CERİT

Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’e FETÖ, PKK ile HDP’liler hakkında rapor hazırlayan casusluk şüphelisi avukat Yılmaz Sunar ile beraber 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede önemli detaylar yer aldı. İddianamede müşteki olarak yer alan Mustafa Buğa ifadesinde, kendisi hakkında Norveç Büyükelçiliği’ne hazırlanan raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, kendisinin Norveç’ten sınır dışı edilmesi için Yılmaz Sunar’ın hazırladığı raporda, nüfusa kayıtlı olduğu yerde araştırmalar yaptığını, tanıklarla görüştüklerini, ayrıldığı eşini takip ederek yaşadığı yeri öğrendiklerini anlattı. Buğa, daha sonra Sunar’ın Türkiye’deki evine gelerek kendisini soruşturduğunu öğrendiğini aktardı.

KAŞE BASIP VE İMZALAMIŞ

İddianamede Sunar’ın hazırladığı raporlara kendi adına yazılı antetli kağıda kaşe basıp ve ücret talep ettiği görüldü. Sunar’ın kendisine rapor hazırlamakta yardım eden Baki Demirhan’a MASAK raporuna göre, bugüne kadar 101 bin TL para gönderdiği belirlendi. MASAK raporuna göre Sunar, 2011-2019 arasında 2 milyon 104 bin 721 lira EFT aldı ve 1 milyon 858 bin 228 lira EFT gönderdi. Büyükelçilikler para transferine ‘hususi konuyu doğrulama ödemesi’ notu düştü.