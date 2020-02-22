Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ajan avukat, eski eşleri bile takip etmiş

Ajan avukat, eski eşleri bile takip etmiş

Ajan avukat, eski eşleri bile takip etmiş

Türklere ait kişisel verileri, Avrupa büyükelçiliklerine verdiği iddia edilen avukat Sunar’ın ajanlık faaliyetleri, müşteki Mustafa Buğa için Norveç’e gönderilen raporda ortaya çıktı. 

Osman Nuri CERİT 

Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’e FETÖ, PKK ile HDP’liler hakkında rapor hazırlayan casusluk şüphelisi avukat Yılmaz Sunar ile beraber 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede önemli detaylar yer aldı. İddianamede müşteki olarak yer alan Mustafa Buğa ifadesinde, kendisi hakkında Norveç Büyükelçiliği’ne hazırlanan raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, kendisinin Norveç’ten sınır dışı edilmesi için Yılmaz Sunar’ın hazırladığı raporda, nüfusa kayıtlı olduğu yerde araştırmalar yaptığını, tanıklarla görüştüklerini, ayrıldığı eşini takip ederek yaşadığı yeri öğrendiklerini anlattı. Buğa, daha sonra Sunar’ın Türkiye’deki evine gelerek kendisini soruşturduğunu öğrendiğini aktardı.

KAŞE BASIP VE İMZALAMIŞ 

İddianamede Sunar’ın hazırladığı raporlara kendi adına yazılı antetli kağıda kaşe basıp ve ücret talep ettiği görüldü. Sunar’ın kendisine rapor hazırlamakta yardım eden Baki Demirhan’a MASAK raporuna göre, bugüne kadar 101 bin TL para gönderdiği belirlendi. MASAK raporuna göre Sunar, 2011-2019 arasında 2 milyon 104 bin 721 lira EFT aldı ve 1 milyon 858 bin 228 lira EFT gönderdi. Büyükelçilikler para transferine ‘hususi konuyu doğrulama ödemesi’ notu düştü.


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p><em><strong>Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;</strong></em></p><p>'Dörtlü z

Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim, Rusya görüşmesi işin seyrini belirleyecek

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

ABD'nin tarihine damga vurdu! İşte hayata dokunan sözleri...

Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanla görüntülendi