Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5993
  • 6,1888
  • 254.09
  • 101668
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Aileye 'vefa' belediyesi

Aileye 'vefa' belediyesi

Aileye 'vefa' belediyesi

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, hem kendi hem de eşinin akrabalarını belediye bünyesinde çeşitli departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.

Ercan ÖZTÜRK 

İzmir Torbalı, Karaburun, Hatay Belediyesi derken akrabalarını çok iyi yerlere yerleştiren başkanlar kervanına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı. İki dönemdir Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman’ın çok sayıda akrabasını belediyede işe yerleştirdiği öğrenildi. Salman’ın bir akrabasına kadro açabilmek için önce başkan yardımcısı yaptığı ardından da belediyenin birimine gönderdiği öğrenildi. Salman, ilk olarak amcasının kızı Özlem Salman’ı belediyenin Özel Kalem Müdürü yaptı. Ardından dayısının kızı Gülden Atik’i başkan yardımcılığına getirdi. Atik, kanunlar gereği 6 ay burada çalıştıktan hemen sonra belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirildi. 

Makam şoförü oldular 

Birinci dereceden akrabalarını belediyeye yerleştiren Salman, eşinin akrabalarını da belediyeye yerleştirdi. Çanakkale’de yaşayan baldızının kızı Zeynep Arslan’ı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü yaptı. Kuzenleri Önder Tekinsan ile Öner Tekinsan’ı makam şoförü yaptı. 
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Sıla yeni aşkını ilk kez açıkladı! 'Güzel bir şey yaşıyorum'
<p>Endonezya’nın Bandung şehrinde meydana gelen olayda, bir sürücü, otomobiliyle kırmızı ışıkta arab

Kırmızı Işıkta Geçen Otomobilin Üstüne Atladı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki

Altın avına böyle çıkıyorlar