Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. (AA)