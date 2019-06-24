Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı 2019! ASDEP başvuru şartları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı ve ASDEP başvuru şartları 2019 internette aranan konular arasında yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. ASDEP başvuru şartları ve 2019 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımına ilişkin bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz..

ASDEP 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

4 - 18 yaşını tamamlamış olmak,

5 - 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak, ( Engelli kadroları için hariç tutulmuştur)