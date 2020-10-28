Aile ve Çalışma Bakanlığı çocuklara yönelik "dijital oyun ve kitap seçme rehberi" hazırlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar için hazırladığı "dijital oyun ve kitap seçme rehberi"ni ebeveynlerin kullanımına sunacak. Rehberde dijital oyunların seçiminden yaşa uygun içerikteki kitaplara kadar kapsamlı bilgiler ve yönlendirmeler yer alacak.

AA'dan alınan habere göre, çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılıyor. Bu kapsamda hazırlanacak olan rehber; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde ebeveynler için yol gösterici olacak.

YAŞA UYGUN SEÇİMLER YER ALACAK

Rehberde, çocuklar için dijital oyunlar, uygulamalar, çocukların internette ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyecek tehlikelere maruz kalmaması için alınabilecek önlemler ile sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına yönelik uyarı ve önerilere yer verilecek.

Ayrıca çocukların yaşına ve sağlıklı gelişimlerine uygun dijital oyunlar ile uygun içerikli kitap seçimine yönelik bilgiler de rehber aracılığıyla ailelere sunulacak.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA UZMAN TAVSİYELERİ

Bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli etkin kullanımı konusunda çocuklar, gençler ve ailelerle çalışan profesyonellere yönelik eğitimler de düzenlenecekken, televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik sağlıklı bilgileri aktaracak uzmanların yer alması için de çalışmalar yürütülecek.

BAĞIMSIZ OYUN DERECELENDİRME SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kültürel yapıya uygun olarak yaş ve içerik açısından kullanıcılar ve ebeveynler için bilgilendirici bir bağımsız oyun derecelendirme sistemi de oluşturulacak.

Sistem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde hayata geçirilecek.

876 DİJİTAL TEHLİKE ENGELLENDİ

Öte yandan çocukların çevrim içi mecralar, dijital oyunlar ve sosyal medyada maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nun faaliyetleri de devam ediyor.

Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlar, yaptıkları incelemeler sonucunda eylül ayı sonu itibarıyla internet siteleri ve sosyal medyada çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek toplam 876 zararlı içeriğe karşı girişimde bulundu. Girişimler sonucunda erişimin engellenmesi gibi kararların alınması sağlandı.