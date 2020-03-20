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  3. Aile hekimleri 7/24 mesaide: 'Nefes nefese' korona takibi

Aile hekimleri 7/24 mesaide: 'Nefes nefese' korona takibi

Aile hekimleri 7/24 mesaide: 'Nefes nefese' korona takibi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların evde izolasyon süresi 14 gün boyunca aile hekimleri tarafından takip ediliyor.

İşte o takibin evreleri:

• Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar sınır girişinde termal kameralardan geçiriliyor.

• Kovid-19 yönünden semptomları olmayanlar sınır girişi ve temaslı takip sistemine kayıt ediliyor.

• Kovid-19 açısından olası ya da kesin vaka temaslıların, muayenelerinde herhangi bir semptom saptanmazsa 14 gün izolasyonu uygun görülüyor.

• Sisteme girişi yapılan kişilerin bağlı bulunduğu aile hekimine göre dağılımları sistem tarafından otomatik yapılarak, aile hekiminin kullanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listeleniyor.

• Aile hekimi kendi listesindeki kişileri ülkeye giriş tarihinden itibaren 14 gün boyunca telefonla arayarak izlemeye alıyor.

• Aile hekimi, izlemini yaptığı kişiyi günlük olarak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Kovid-19 semptomları açısından sorguluyor.

• Görüşme sonrasındaki izlem bilgileri, sistemdeki günlük izlem formuna kaydediliyor.

• Aile hekimi, izlem süresince kişide semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile iletişime geçerek kişinin bilgilerini paylaşıyor.

• Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrasındaki süreçler ise İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yürütülüyor.  


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