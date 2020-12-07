Aile hekimim yok, ne yapmalıyım? Aile hekimi nasıl değiştirilir?

Aile hekimliği uygulaması ile hekim edinme yada değiştirmek mümkün. Söz konusu bu işlemler E-Devlet üzerinden yada E-Nabız üzerinden de gerçekleştirilebilir. Sağlık alanında ülkemizde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri, daha kaliteli bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri adına yapılan bu değişimlerden bir tanesi de aile hekimliği uygulamasıdır. Aile hekimi; bireylerin ilk başvuru yapacakları, ikamet adreslerine en yakın konumda bulunan ve birinci sağlık hizmetlerini veren kişilere denilmektedir. Aile sağlık merkezlerinde görev almaktadırlar. Bazı durumlarda aile hekiminizden memnun olmama veya şehir değişikliği gibi sebeplerden dolayı bireyler aile hekimimi değiştirmek istiyorum demektedirler.

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aile hekimliği uygulaması 2010 yılından bu yana hayatımızdadır. Sağlık Bakanlığı sistemi ilk açtığında otomatik olarak adresinize en yakın aile hekimine kaydınızı almış durumdaydı. Ancak bu aile hekiminden memnun olmayabilirsiniz veya başka bir adrese taşınmış olup size daha yakın bir aile hekimine geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Değişiklik talep ediyorsanız da adım adım aşağıdaki aşamaları uygulamalısınız.

Aile hekimi değiştirme işlemi E-Devlet üzerinden E-Nabız sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/saglik-aile-hekimi-degistirme sayfasına giriş yapmalısınız. Şayet bir E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden kimliğiniz ile alabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra TC kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Akabinde de Uygulamaya Git butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada geçmek istediğiniz aile hekimliğine ait İl, İlçe, Aile Sağlık Merkezi alanları ile değişiklik sebebini girmelisiniz. Tüm alanları doldurduktan sonra ve aile hekiminizi seçtikten sonra aile hekimimi değiştir demeniz yeterlidir. Ancak aile hekimi değişikliği yaparken bazı şartların olduğunu unutmamanız gerekmektedir. Peki nedir bunlar?

Kayıtlı vatandaş sayısı 4 bini geçen hekime geçiş yapamazsınız. Bu hekimler yukarıda vermiş olduğumuz sayfada kırmızı renkle gösterilmiştir.

3 ay içerisinde en fazla 1 kez aile hekimi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Her ayın 5’i ile 21’i arasında yapmış olduğunuz aile hekimi değiştirme talepleri aynı gece 23:50’da, ayın 21’inden sonra diğer ayın 5’ine kadar yapmış olduğunuz aile hekimi değişikliği talepleri ise sonraki ayın 5’inde gece 23:59’da gerçekleştirilir.

Aile hekimi değiştirmek için bir yol da aile hekimi değiştirme telefon numarası. Alo 182 MHRS çağrı merkezini arayarak da aile hekimi değişikliği gerçekleştirmeniz mümkündür. Aile hekimimden memnun değilim değiştirmek istiyorum diyorsanız 182’yi aramanız yeterlidir.

Bunların dışında aile hekimi değiştirme dilekçesi veya aile hekimi değiştirme formu kullanmanıza gerek yoktur. Çünkü bu dilekçe ile değişiklik yapmak istemeniz durumunda aile hekimliğinize müracaat etmeli ve buradan dilekçe örneği almalısınız. Bu dilekçeyi yeniden aile hekimliğinize teslim ettiğinizde hekimlik başvurunuzu İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderecek ve buradan onay aldığında da sisteme işleyerek değişikliğinizi gerçekleştirecektir.

AİLE HEKİMİM YOK, NE YAPMALIYIM?

Şayet aile hekimim kim sayfasından aile hekiminizi sorgulattıysanız ve tarafınıza hiç aile hekimi atanmadığını gördüyseniz endişe etmeyin. Yine yukarıda vermiş olduğumuz yöntemle aile hekimi değişikliği gerçekleştirerek bir aile hekimine kaydınızı tamamlayabilirsiniz.