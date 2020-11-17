17 Kasım 2020 Salı 16:40 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.