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  • Son dakika haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 Salı 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
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