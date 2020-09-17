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17 Eylül 2020 Perşembe 11:36 | Son Güncelleme:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar lira kaynak aktarıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar lira kaynak aktarıldı
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek olarak 4 periyodik pay daha gönderdiklerini belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını aktaran Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini kaydetti.

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